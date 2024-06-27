Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о своем намерении как можно скорее предложить план мирного урегулирования западным лидерам, чтобы те могли передать его Кремлю.

Зеленский подчеркивает, что затягивание конфликта несет значительные потери для Киева, и Украина не желает, чтобы война продолжалась годами. Об этом пишет РИА Новости.

В своих заявлениях Зеленский отметил, что количество убитых и раненых в результате конфликта продолжает расти, и что Украина стремится положить конец войне как можно скорее. Он подчеркнул, что его цель — представить план мирного урегулирования лидерам западных стран в ближайшее время.

При этом стоит отметить, что Москва неоднократно заявляла о своей готовности к мирным переговорам. Российская сторона подчеркивает, что предлагала различные варианты мирного плана, включая инициативы от России и Китая. Однако режим Зеленского регулярно срывал эти переговоры или отказывался от обсуждения предложенных мирных планов.

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