В российское законодательство надо внести положение об уголовной ответственности в отношении тех, кто признан иноагентами. Так считает Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Экс-президент выразил мнение, что в России надо признать иноагентами заметно большее число людей, чем это есть сейчас. РФ должна брать пример с США. Параллельно этому стоит заметно устрожить наказание за деятельность иноагентов, вплоть до появления специальной уголовной статьи.

«Установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах. И постепенно довести число иноагентов до тысяч, как у них», - указал он.

Медведев напомнил, что в Америке законодательно преследуют врагов государства еще с 1938 года. Там последовательно продолжают линию искоренения иноагентов в стране.

Ранее Дмитрий Медведев предложил ликвидацию всех украинских лидеров, поскольку все они ведут террористическую деятельность. Они без разбору убивают как своих граждан, так и российских. По этому поводу надо предпринимать решительные меры.