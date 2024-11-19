Медведев: РФ вправе ответить на удары ракетами НАТО оружием массового поражения

Россия вправе воспринять удар по своей территории ракетами НАТО как нападение и дать ответ, атаковав Киев и объекты альянса. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Политик считает, что атака российской территории ракетами НАТО может быть воспринята как нападение блока. По этой причине по нему в ответ может прилететь оружие массового поражения.

«В этом случае возникает право нанести ответный удар по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились», — указал он.

Медведев добавил, что данный вариант означает перерастание украинского конфликта в третью мировую войну. Он допустил, что Байден хочет красиво уйти из этой жизни, попутно прихватив с собой изрядную часть человечества.

Ранее с допущением ответа ядерным оружием на нападение на РФ выступил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. Он заявил, что по принятой доктрине ответ ядерными вооружениями может быть произведен и на атаку обычными ракетами. Агрессор должен знать про неотвратимость ответа на его удары, именно для этого и применяется ядерное сдерживание.