Медведев сообщил о количестве россиян заключивших контракт на военную службу за год

В этом году контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации подписали почти 440 тыс. граждан, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Соответствующий фрагмент его совещания опубликован на странице во «ВКонтакте».

Во время рабочей поездки по Приволжскому федеральному округу Медведев провел встречу, на которой обсуждался процесс отбора граждан для службы в армии в данном регионе, а также рассмотрели итоги этой деятельности в целом.

Кроме того, в рамках своей поездки в Уфу зампред Совбеза посетил госпиталь для ветеранов, где наградил шесть участников специальной военной операции государственными наградами. Он вручил три медали «За отвагу», две медали «За храбрость» II степени и одну медаль имени Жукова.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании одобрила закон, который обеспечивает сохранение рабочих мест для участников специальной военной операции на весь срок их контрактной службы.