Госдума одобрила закон о сохранении рабочих мест за участниками СВО

Госдума на пленарном заседании одобрила закон, который обеспечивает сохранение рабочих мест для участников специальной военной операции на весь срок их контрактной службы. Данный законопроект был представлен правительством Российской Федерации, сообщило РИА Новости.

Изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации предусматривают приостановление действия трудового контракта на весь период, когда работник проходит военную службу по контракту, независимо от его продолжительности.

Кроме того, супругам военнослужащих, заключивших контракт на срок более одного года, предоставляются гарантии в случае сокращения численности работников, а также в контексте командировок, привлечения к сверхурочным работам, ночным сменам и работе в выходные и праздничные дни.

Ранее сообщалось, что военнослужащим, которые заключили контракт от Подмосковья, доступны различные меры социальной поддержки федерального и регионального уровня.