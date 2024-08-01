Медведев: война на Ближнем Востоке станет путем к миру в этом регионе

В сложившихся условиях полномасштабные боевые действия на Ближнем Востоке выглядят путем хоть и к шаткому, но миру. Так считает Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета Безопасности РФ. Он высказал такое мнение в своем телеграм-канале .

Экс-президент РФ считает, что ближневосточный узел противоречий между рядом стран постепенно затягивается.

«Всем ясно, что полномасштабная война - единственный путь к шаткому миру в регионе», - указал он.

Медведев добавил, что ему жалко людей, которые погибли без всякой вины с их стороны. Они просто стали заложниками США, которые являются отвратительным государством.

Ранее Медведев высказался о шансах Трампа на победу в выборах. Он считает, что тот обязательно одержит триумф после того, как на него покушались. Единственной возможностью не допустить Трампа в Белый дом становится новое покушение.