Медведев заявил о хорошей укомплектованности армии РФ контрактниками

Российская армия укомплектована контрактниками на хорошем уровне, и такую тенденцию необходимо закрепить на будущее. Такое заявление сделал Дмитрий Медведев, заместитель секретаря Совета безопасности РФ. Его мнение привело РИА Новости.

Медведев провел совещание, которое было посвящено вопросу доукомплектования ВС РФ контрактниками. Он отметил хорошую тенденцию в этом направлении и подчеркнул, что у ВСУ наблюдается противоположная ситуация.

«Это показывает реальное положение дел. Надо эти тенденции закрепить и работать дальше над комплектованием Вооруженных сил по контракту», — указал замсекретаря Совбеза.

В ходе того же совещания Медведев привел цифры. По его словам, только в 2025 году в армию пришло более 14 тыс. человек служить в добровольческие подразделения. Он добавил, что в войска ежемесячно поступают десятки тысяч военнослужащих. А всего с начала января контракты подписало порядка 175 тыс. граждан.