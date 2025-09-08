Медведев заявил о риске завоза опасных микроорганизмов и растений в Россию

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о рисках преднамеренного завоза на территорию страны опасных биологических видов. Об этом он написал в личных соцсетях.

Во время заседания межведомственной комиссии по биологической безопасности Медведев отметил, что недружественные государства могут использовать инвазивные организмы как инструмент давления на Россию.

Речь идет о чужеродных видах растений, животных и микроорганизмов, способных нанести значительный ущерб экономике и экосистемам. Среди них — возбудители опасных заболеваний, сельскохозяйственные вредители, сорные растения и инвазивные водные виды. Их распространение усугубляется климатическими изменениями, расширяющими географию потенциального обитания.

Практическая угроза заключается в быстром распространении таких видов при отсутствии естественных врагов в новой среде. Например, борщевик Сосновского уже нанес многомиллиардный ущерб сельскому хозяйству, а колорадский жук продолжает уничтожать посадки картофеля. Микроорганизмы вроде вируса африканской чумы свиней вызывают эпизоотии с огромными экономическими потерями.

Особую озабоченность политика вызывает возможное преднамеренное внедрение опасных видов.

«Среди подобных, как их принято называть, инвазивных живых организмов есть и возбудители тяжелых инфекционных заболеваний, и насекомые-вредители, и растения всякого рода сорные, и некоторые виды животных, которые обитают в воде», — сказал он.

Современные биотехнологии позволяют создавать штаммы с заданными свойствами, что превращает биологические угрозы в инструмент гибридной войны. Для противодействия этому необходима модернизация системы фитосанитарного и ветеринарного контроля на границах.

Ранее сообщалось, что Медведев обвинил Евросоюз в подогреве реваншистских идей в Финляндии.