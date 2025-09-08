Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил руководство Евросоюза в подогревании реваншистских идей в Финляндии, направленных на отторжение российских территорий. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Брюссель сознательно поддерживает радикальные настроения в финском обществе, включая дискуссии о создании «Великой Финляндии» за счет российских земель. Он провел историческую параллель, напомнив, что аналогичные идеи насаждались во времена нацистской Германии.

Политик связал эти процессы с недавними заявлениями президента Финляндии Александера Стубба о «победе» над СССР в 1944 году. По мнению Медведева, такая риторика иррациональна и ведет страну к опасному военному противостоянию, противоречащему интересам самих финских граждан.

