Медведев заочно приговорил к смерти стрелков из «Крокуса» в Подмосковье

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что виновников теракта в Красногорске, которые убили десятки человек, приговорят к высшей мере наказания. Политик объяснил это принципом «смерть за смерть».

Медведев считает, что террористов, которые устроили настоящую бойню в подмосковном «Крокус Сити Холле», следует жестоко наказать. Свое мнение о трагедии он озвучил в личном блоге.

«Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям – тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт», – написал Медведев.

При этом Дмитрий Медведев не стал исключать, в истории так или иначе замешан Киев. Террористы могли быть наемными, поддерживать Украину, либо вдохновиться кровавыми событиями.

Также политик выразил соболезнования близким погибших. Их на данный момент не менее 40 человек. Также есть пострадавшие: ФСБ России сообщает, что травмы и ранения получили более 100 человек.

Ранее сообщалось, что страны Запада знали о скорых терактах в России.