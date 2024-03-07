Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Вечером в четверг, 7 марта, по всей Украине объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости ссылаясь на информацию из онлайн-карты, которая была опубликована украинским министерством цифровой трансформации.

Из появившихся на названном выше ресурсе данных следует, что в 18:54 по московскому времени сигнал тревоги раздался в Киеве, а в течение двух минут после этого уже по всей территории Украины. После того, как 8 октября 2022 года произошел теракт на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят специальные службы Украины, войска РФ начали наносить удары по инфраструктуре неприятеля. С тех пор с разной периодичностью сигнал воздушной тревоги раздается как в отдельных регионах, так по всей стране.

Ранее мы писали о том, что вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгородской области. Атаке подвергся населенный пункт Козинка Грайворонского городского округа. В результате происшествия пострадал местный житель, который получил осколочные ранения нижних конечностей.