Схваченному в ходе СВО наемнику из Вьетнама пригрозили пожизненным сроком

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с сайтом aif.ru рассказал , как могут наказать наемника из Вьетнама, схваченного в рядах ВСУ.

Юрист пояснил, что иностранному бойцу грозит серьезное наказание по российскому законодательству. Основная статья обвинения — наемничество (ч. 3 ст. 359 УК РФ), которая предусматривает срок от 7 до 15 лет лишения свободы. Однако срок может быть значительно увеличен, если следствие докажет его участие в преступлениях против мирного населения.

«В общем, есть целый букет уголовных статей, по которым можно судить наемников ВСУ. И на них, напомню, не распространяется положение о гуманном обращении как с военнопленными», — отметил Соловьев.

Особенность правового статуса наемников, по словам юриста, заключается в том, что на них не распространяются положения Женевской конвенции о защите военнопленных. Это дает право российским следственным органам привлекать их к ответственности по всей строгости закона.

Напомним, что в районе Красного Лимана российские военные взяли в плен вьетнамского наемника, служившего в 4-м интернациональном легионе ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. У пленного бойца обнаружен соответствующий шеврон, а при допросе он признался, что стал единственным выжившим после точного удара российских войск по позициям его подразделения. По данным источников, иностранец проходил подготовку на западных учебных базах перед отправкой в зону боевых действий.