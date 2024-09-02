Мэр Харькова: бойцы ВС РФ впервые применили на СВО ракеты «Гром-Э1»

Мэр Харькова Игорь Терехов в официальном канале заявил, что бойцы ВС России впервые нанесли удар по военным объектам ракетой «Гром-Э1».

По словам Терехова, ракетный удар, предположительно из авиационной управляемой ракеты «Гром-Э1», ударила по стратегическим объектам в ночь на 31 августа. В это время в Харькове звучала воздушная тревога.

Градоначальник отметил, что ракета похожа на «гибрид» и «авиационную бомбу».

По старым данным СМИ, именно эту ракету испытывали и проверяли перед запуском. Новейшие авиационные ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2» достойно себя показали. Они способны поражать наземные и надводные цели по координатам на расстоянии до 120 км и выше.

Отметим, МО РФ не давало официального комментария по ситуации с необычными мощными ракетами.

Ранее сообщалось, что Иран может в ближайшее время передать России свои ракеты. Об этом сообщили обеспокоенные европейские чиновники в беседе с Bloomberg.

