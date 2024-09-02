Bloomberg: Иран передаст России баллистические ракеты для СВО в ближайшее время

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники и европейских чиновников сообщает, что Иран в скором времени передаст России свои ракеты баллистического типа для выполнения задач в рамках спецоперации.

По предварительной информации, «Большая семерка» (G7) и другие западные союзники Украины активно обсуждают поставки ракет России со стороны Ирана. Последняя может оказаться под санкциями, так как ситуация может негативно повлиять на процесс завершения конфликта.

При этом источники заявляют именно о поставках в ближайшее время. Аргументов и каких-то весомых доказательств этому нет.

В Европе и США, как полагают, боятся военного сотрудничества Росси и Ирана. На этом фоне Белый дом и его марионетки грозят новыми санкциями в отношении обоих государств.

Отметим, что похожая информация о ракетах появлялась месяц назад в других зарубежных СМИ. Тогда проболталась разведка ЕС. По их данным, которые приводил Reuters, иранская сторона может передать РФ Fath-360, которые, вероятно, смогут применить на СВО. Однако и эти сведения не нашли подтверждения.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Олещука после крушения F-16.