Мэр Киева сообщил о горящих в городе складах после удара российской армии

После того, как российская армия нанесла удары по Киеву в ночь на 21 июля, на территории украинской столицы вспыхнули пожары. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал мэр Киева Виталий Кличко.

По утверждению градоначальника, попадания ракет и беспилотников вызвали возгорания на складах, которые находятся в Соломенском районе. По его словам, сейчас аварийные и экстренные службы заняты тушением пламени и ликвидацией последствий воздушных ударов. По данным прессы, крупные повреждения были также нанесены инфраструктуре, которая расположена вокруг станции метро «Лукьяновская». В одном месте наблюдается серьезный пожар, который привел к мощному задымлению.

Ранее сообщалось, что на Сахалине произошел пожар на самом большом в России магистральном угольном конвейере. Возгорание произошло ранним утром по местному времени. Уже через час огонь удалось локализовать, а еще через полтора полностью потушить. По предварительным данным, причиной возгорания 200-метрового участка ленты стала техническая неисправность оборудования.