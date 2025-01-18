В Киеве отмечены проблемы с водоснабжением после серии взрывов

В Киеве зафиксированы проблемы с подачей воды после того, как в городе прогремели две серии взрывов. Об этом в своем телеграм-канале сообщило издание «Общественное Киев».

Ранее украинские СМИ уже сообщали, что в Киеве на протяжении ночи на 18 января дважды раздавались взрывы. Они гремели в разное время целыми сериями.

«В некоторых районах Киева после серии взрывов исчезла вода, сообщают наши корреспонденты», — указали журналисты чуть позже.

В то же время украинская армия на протяжении всей последней ночи активно пыталась наносить удары по регионам РФ. Российская ПВО сумела сбить на протяжении ночи на 18 января 46 дронов ВСУ. Больше всего беспилотников было перехвачено над Брянской областью, их удалось нейтрализовать 18 единиц.