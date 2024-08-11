Мэр Курска Куцак: упавшая ракета повредила и автомобили

Курский мэр Игорь Куцак подтвердил информацию о падении вражеской ракеты на жилой дом и добавил, что в результате этого, были также повреждены и автомобили. Жильцам многоквартирного дома и владельцам поврежденных машин будет оказана помощь. Соответствующее сообщение градоначальник опубликовал в своих соцсетях .

До этого врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил о том, что упавшая на жилой дом украинская ракета в Курске спровоцировала пожар. Он добавил, что на место происшествия выдвинулись все экстренные службы города.

Мэр добавил, что в данный момент он находится на месте происшествия и контролирует работу прибывших служб. Он подчеркнул, что помимо строения, также пострадали и стоявшие рядом автомобили жильцов.

Жильцам пострадавшего дома и владельцам автомобилей будет оказана необходимая помощь, уточнил Куцак.