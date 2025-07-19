Силы ПВО успешно сбили беспилотник, летевший на Москву

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны был успешно перехвачен беспилотный летательный аппарат, совершивший попытку атаки на Москву. Об этом инциденте оперативно проинформировал жителей столицы мэр города Сергей Собянин.

В настоящее время на месте, где были обнаружены обломки сбитого дрона, развернуты работы специалистов экстренных служб. Они занимаются тщательным осмотром территории, анализом фрагментов аппарата и обеспечением безопасности близлежащих районов.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.