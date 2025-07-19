Мэр Москвы сообщил об уничтожении очередного БПЛА во время атаки на столицу
Собянин: силы ПВО сбили третий вражеский БПЛА, летевший на Москву за полчаса
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В ходе недавней атаки на Москву, силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ, успешно ликвидировали уже третий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника в течение получаса.
По словам мэра Москвы, Сергея Собянина, на месте падения обломков сбитого дрона в настоящее время работают сотрудники экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности и оценке возможного ущерба.
Ранее, 19 июля, Собянин также сообщил, что в Москве отразили атаку БПЛА, обломки беспилотника упали на город.