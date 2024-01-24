Мэр Орла Парахин назвал незначительным ущерб городу по итогам налета украинских беспилотников

Ночной налет дронов ВСУ привел всего лишь к потере стекол в нескольких многоэтажных домах Орла. Об этом сообщил его градоначальник Юрий Парахин в своем Telegram-канале.

Ночью во время попытки воздушного удара по Орловской области были сбиты четыре неприятельских БПЛА. Их перехватили над Железнодорожным и Северным районами города. При падении обломки беспилотников нанесли минимальный ущерб городским объектам.

«Предварительный ущерб — выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах», - написал мэр Парахин.

Такой малый урон городу обусловлен удачным перехватом средствами противовоздушной обороны. Они были начеку и вовремя среагировали на угрозу с воздуха.

Ранее падение двух украинских беспилотников в Белгороде привел к пожару на одном из объектов топливно-энергетического комплекса. Пожар удалось очень быстро локализовать, а затем и полностью ликвидировать.