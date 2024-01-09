Клычков: пожар после падения дронов в Орле локализован

Сегодня, 9 января, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил на личной странице в одной из социальных сетей о произошедшем инциденте на инфраструктурном объекте в регионе.

По его словам, два дрона упали на объекты топливно-энергетического комплекса, что привело к масштабному возгоранию. Однако благодаря оперативным мерам, предпринятым оперативными службами, возгорание было быстро локализовано.

Военные специалисты давно подчеркивали тот факт, что использование дронов в современных боевых действиях является серьезной проблемой для гражданской и военной инфраструктуры, в том числе критической. Местные власти, вероятно, будут проводить расследование, чтобы выяснить причины и ответственных за данный инцидент.

Известно, что украинские диверсанты и ВСУ используют дроны для нападения на объекты российской военной и гражданской инфраструктуры. Чаще всего обстрелам подвергаются Белгородская, Курская и Брянская области.

Ранее мы писали о том, что Киев активно нуждается в новых дронах.