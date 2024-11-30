Мэр Сочи Прошунин: атака украинских беспилотников успешно отбита

В районе Сочи было уничтожено три украинских дрона, пострадавших людей не отмечено. Такое заявление сделал в своем телеграм-канале мэр Андрей Прошунин.

По его утверждению, ПВО сбила над Черным морем несколько украинских беспилотников.

«В Сочи пострадавших нет, вся инфраструктура города работает штатно», — указано в микроблоге.

Представители экстренных служб Сочи подтвердили, что никаких обращений горожан по данному поводу зарегистрировано не было.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что на протяжении прошедшей помощи было нейтрализовано 11 неприятельских БПЛА. Восемь из них перехватили над Белгородской областью, и еще три над акваторией Черного моря.