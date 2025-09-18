Мэра российского города сняли с должности по решению суда

Мэр города Серов был снят со своей должности решением суда. Ходатайство подавала прокуратура. Об этом рассказал портал «ФедералПресс».

Издание сослалось на информацию, полученную от объединенной пресс-службы судов Свердловской области. Ходатайство в суд подавала прокуратура. Еще в апреле 2025 года Серовская городская дума отказалась увольнять градоначальника Василия Сизикова с его поста, который занимал его на протяжении последних семи лет. Прокуратура направила в суд иск, где потребовала снять мэра за нарушение им антикоррупционных требований. Ответчиком этого иска была указана дума.

«Решением суда Сизиков снят с должности главы в связи с утратой доверия», — указали журналистам.

