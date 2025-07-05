Mercedes одной из самых богатых женщин России перевернулся в Москве

На востоке Москвы произошло ДТП с участием элитного Mercedes-Benz AMG GLE. Телеграм-канал Baza утверждает, что машина принадлежит совладелице авиакомпании S7 Марии Филевой — одной из самых богатых женщин России по версии Forbes. Об этом пишет Lenta.ru.

Инцидент случился утром 5 июля на перекрестке Щелковского шоссе и 13-й Парковой улицы, где кроссовер столкнулся с двумя другими автомобилями и перевернулся.

По предварительным данным, за рулем Mercedes в момент аварии находился 23-летний водитель, который получил травмы и был госпитализирован. Нет подтверждений, что сама Филева находилась в машине во время происшествия. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.

Сама Мария Филева входит в список 20 богатейших женщин России по версии Forbes. Она владеет значительным пакетом акций авиационного холдинга S7 Group, основным акционером которого является ее отец Владислав Филев с состоянием $2,1 млрд.

Отметим, что движение на участке аварии не нарушено: его удалось оперативно восстановить.

Ранее сообщалось, что в Дубненской больнице спасли женщину с потерей крови и полиорганной недостаточностью после аварии.