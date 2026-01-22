В Новосибирске задержали владельца ТЦ, где под завалами после обрушения погиб человек

Правоохранительные органы задержали собственника торгового центра (ТЦ) в Новосибирске, где произошло обрушение конструкций, повлекшее гибель человека, сообщило РИА Новости.

Владельца здания, Сергея Туркова, задержали на 48 часов по решению прокуратуры Новосибирской области для проведения следственных действий.

Чрезвычайное происшествие (ЧП) произошло в торговом центре на ул. Наумова. Под тяжестью скопившегося снега обрушились конструкции крыши и часть второго этажа. Площадь разрушений оценивается в 600 кв. м.

В результате инцидента пострадали два человека. Одного из них спасателям пришлось извлекать из-под завалов. Специалисты в течение 30 минут проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось, он скончался на месте.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Основной версией причины обрушения считается чрезмерная снеговая нагрузка на кровлю здания. Расследование продолжается.

Ранее в Сети опубликовали видео момента обрушения ТЦ в Новосибирске.