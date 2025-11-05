«Меряемся мускулами»: что стоит за жестким ответом из Госдумы на американские ракетные испытания

Член думского комитета по обороне Андрей Колесник прокомментировал недавний учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты США, заявив, что в России этим не удивились и не впечатлились. По его словам, российские ракетные комплексы на сегодняшний день обладают более выдающимися характеристиками.

Парламентарий расценил действия Пентагона как ответ на внешнеполитические шаги Москвы, подчеркнув, что подобный обмен сигналами является мировой нормой для сверхдержав. При этом он категорично отверг тезис о начале новой полномасштабной гонки вооружений, охарактеризовав происходящее как обычную практику. Колесник добавил, что Вашингтону было бы продуктивнее не запускать ракеты в демонстрационных целях, а сосредоточиться на соблюдении существующих международных договоренностей.

Ранее стало известно о том, что американские военные испытали МБР Minuteman III.