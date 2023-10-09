«Мерседес» протаранил алкомаркет и загорелся в подмосковных Химках

Водитель за рулем автомобиля «Мерседес» протаранил входную дверь магазина в городском округе Химки. После этого машина загорелась, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

ДТП случилось сегодня в коттеджном поселке Новогорск-Клаб около шести часов утра, уточнили в ведомстве. За рулем иномарки находился водитель 1992 года рождения. Мужчину доставили в медицинское учреждение. После осмотра медиками он был отпущен домой.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным SHOT, 31-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он врезался в закрытый алкомаркет на первом этаже жилого дома на Ивановской улице. По информации издания, из загоревшейся машины мужчину вытащили очевидцы.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при столкновении электрички с автомобилем в Лосино-Петровском.