Мешков заявил, что размещение войск ЕС на Украине равносильно объявлению войны

Посол РФ по Франции Алесей Мешков заявил о том, что размещение войск стран Евросоюза на Украине в период спецоперации будет означать фактическое объявление войны. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Мешкова, в РФ к этому относятся серьезно, и размещение войск ЕС на Украине во время ведущихся боевых действий будет означать эскалацию, даже фактически объявление войны, что повлечет за собой «все вытекающие последствия».

Дипломат напомнил, что размещение любых сил между враждующими сторонами требует согласия двух сторон, а перспектив для этого никаких нет.

Ранее в среду, 5 февраля, стало известно о том, что Владимир Зеленский допустил возможность идти на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.