Месть за отчисление: экс-студент с ножом напал на преподавателей в архангельском техникуме

Бывший учащийся архангельского техникума, атаковавший преподавательский состав, руководствовался желанием свести счеты после исключения из учебного заведения. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Согласно информации источника, причиной агрессии стало недавнее отчисление со второго курса, что побудило молодого человека проникнуть в здание техникума, вооружившись ножом. В результате нападения пострадали заместитель директора по учебной работе, преподающая русский язык и литературу, социальный педагог, а также один из учащихся.

Злоумышленник был задержан благодаря помощи студентов.

Информация об инциденте в учебном заведении появилась ранее. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.