«Места готовы для дислокации»: Лукашенко в шутку предложил Путину разместить в Белоруссии систему «Орешник»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку предложил Путину разместить на территории своей страны российские ракетные системы «Орешник». Такие данные появились в телеграм-канале ТАСС.

Белорусский лидер в шуточной форме предложил Владимиру Путину поставить в своей стране на боевое дежурство ракеты «Орешник».

«Я тут старшему брату пошутил: говорю, места готовы для дислокации», — указал президент.

Он добавил, что эта ракета уже охладила пыл тех, кто сумел поставить весь мир на грань начала третьей мировой войны. Эти политики растерялись, стали действовать вразнобой. Лукашенко также высоко оценил возможности «Орешника», который и без ядерного компонента имеет очень большую мощь. Он уже оказал огромное влияние на все мировое сообщество.

Ранее сообщалось, что эксперты оценили предельную мощь ядерных зарядов, которые может нести ракета «Орешник». По их мнению, совокупная мощность одной ракеты может достигать 900 килотонн. Ракета достигает скорости более чем 12 тыс. км/ч, она способна преодолеть 5,5 тыс. км. Все это делает ракету неотразимой для средств ПВО.