Актуальная российская баллистическая ракета «Орешник» в состоянии доставить ядерные заряды, общая мощность которых может достигать 900 кт. Такую цифру сообщают в телеграм-канале Объясняем.рф со ссылкой на экспертов.

Кроме того, ракета может разогнаться до скорости в 12380 км/час и ликвидировать цель, находящуюся на расстоянии 5,5 тыс. км. Так, с полигона Капустин Яр до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе она в состоянии долететь за 17 минут, авиабаза Рамштайн в Германии будет достигнута за 15 минут, а база ПРО США польском Редзиково и вовсе за 11 минут.

Как ранее заявил член научного совета Совета безопасности РФ Александр Яковенко, с помощью «Орешника» можно ликвидировать исходящую от НАТО угрозу.