Местная жительница пострадала после атаки беспилотника в Белгородской области

В результате атаки ВСУ по Белгородской области ранения получила местная жительница. Об этом утром 27октября написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, инцидент произошел в селе Варваровка Белгородского района. Женщину с травмами доставили в местную больницу. Гражданка находится в состоянии средней тяжести.

Кроме того, по информации главы региона, в результате сброса взрывных устройств на территории частного домовладения были повреждены гараж и автомобиль.

По словам Гладкова, информация о повреждениях в результате вражеской атаки уточняется. Он отметил, что власти и специалисты экстренных служб совершат подомовой обход, чтобы изучить характер повреждений.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области сбили восемь вражеских БПЛА. В результате падения обломков загорелась сухая растительность.