В Воронежской области уничтожили восемь вражеских беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь над регионом силы противовоздушной обороны (ПВО) и Радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили восемь вражеских беспилотников. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, отметил глава региона, пострадавших и существенных разрушений нет, однако в одном из районов Воронежской области в результате падения обломков БПЛА загорелась сухая растительность.

Возгорание удалось оперативно устранить прибывшими на место происшествия пожарными расчетами МЧС, подчеркнул губернатор.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ беспилотниками. Министерство обороны России ежедневно сообщает о пресечении таких попыток киевского режима.

Ранее сообщалось, что Тамбовскую область атаковали 11 вражеских беспилотников. По информации главы региона Максима Егорова, жертв и пострадавших в результате инцидента не было.