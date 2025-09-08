Местный житель в Сургуте получил семь лет за нападение на аптеку

В Сургуте вынесен судебный вердикт местному жителю, совершившему попытку ограбления аптечного учреждения. Как сообщил портал «Сургутская трибуна», преступник приговорен к семи годам заключения.

Как стало известно, злоумышленник проник в аптеку, взломав деревянную дверь, ведущую за прилавок, и совершил нападение с холодным оружием на фармацевта.

Сотрудница аптеки оказала активное сопротивление, использовав против нападавшего перцовый спрей. После этого неудавшийся грабитель скрылся с места преступления.

После вступления приговора в законную силу осужденный проведет ближайшие семь лет в исправительном учреждении строгого режима.

