Суд приговорил мужчину к семи годам за расправу над отцом

В Иркутской области 29-летний местный житель получил наказание в виде семи лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима за зверское убийство своего отца. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.

Отмечается, что ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Свою причастность к содеянному он не отрицал.

По данным следствия, в феврале месяце подсудимый распивал алкоголь вместе с 54-летним отцом в его квартире, расположенной на первом этаже. В ходе застолья между ними возник конфликт.

Причиной стали оскорбительные слова отца в адрес его покойной супруги. Не стерпев оскорблений в адрес умершей матери, обвиняемый нанес родителю не менее двух десятков ударов ножом.

Совершив злодеяние, виновник заснул, а после пробуждения обернул тело простыней и сбросил в проем в полу ванной комнаты. Затем он связался с сестрой, признался в содеянном и обратился к ней с просьбой привезти шуруповерт, чтобы заделать дыру. Женщина немедленно сообщила об этом инциденте в правоохранительные органы.

