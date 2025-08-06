Металлический прут пронзил грудную клетку россиянина на стройке

Россиянин получил тяжелое ранение грудной клетки в результате несчастного случая, о котором сообщил телеграм-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ». Металлическая балка пронзила его насквозь.

Инцидент произошел на строительной площадке в городе Дербенте. На фотографиях, размещенных в канале, виден мужчина с торчащим из груди обломком арматуры. Другой конец металлического стержня виден из спины пострадавшего.

Несчастный случайно упал прямо на торчащие прутья арматуры. Вопреки серьезности травмы, он остался жив. Хирурги успешно провели операцию, восстановив поврежденные органы. На кадрах, снятых в больничной палате, мужчина сидит на койке и с юмором рассказывает о произошедшем.

Ранее сообщалось, что мигрант упал с 17 этажа на стройке во время заливки бетона в Красноярске.