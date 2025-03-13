Метеоролог Ильин назвал сроки действия девятибалльного шторма в Московском регионе

На столичный регион надвигается девятибалльный шторм. По словам метеоролога Александра Ильина, завтра, 14 марта, с 14 часов прогнозируется сильный ветер с порывами 20–25 м/с, температура станет падать, возможна гололедица на дорогах. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что при этом после 19 часов ветер станет успокаиваться, его скорость не превысит 9–14 м/с, и сильных порывов не ожидается.

По мнению синоптика, завтра днем температура поднимется до +13–16 °С, тем не менее затем понизится до нуля и ниже в ночь на 15 марта. В субботу температура не ожидается выше +6 °С, ожидаются небольшие дожди и гололедица, что усугубит дорожную ситуацию.

Ранее он спрогнозировал погоду в Московском регионе на выходные.