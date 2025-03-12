Метеоролог Ильин спрогнозировал погоду в Московском регионе на выходные

По словам метеоролога Александра Ильина, несмотря на весьма теплую рабочую неделю, в выходные дни в Московском регионе случится обвал температур. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что столбики термометров в ночные часы могут опуститься до отрицательных значений, а на дорогах вновь станет скользко.

По мнению синоптика, сегодня Московский регион находится на пике тепла. До конца рабочей недели днем воздух будет прогреваться до +14–16 °С. Тем не менее уже в субботу утром может заметно подморозить. Столбики термометров местами опустятся до -1 °С, а на дорогах будет очень скользко. Также в пятницу возможны сильные порывы ветра. Атмосферное давление до выходных ожидается неустойчивым.

Он отметил, что значительный обвал температур в конце недели связан с серией циклонов. Однако приближающийся период похолодания в столичном регионе не станет затяжным.

Ранее синоптик Позднякова раскрыла, стоит ли ожидать похолодания в марте.