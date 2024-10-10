Метеоролог Шувалов назвал дальнейшие пути поведения разрушительного урагана «Милтон» в США

Ураган «Милтон», обрушившийся на американский штат Флорида, принес с собой мощные торнадо, которые привели к разрушению 125 домов. Синоптик Александр Шувалов рассказал, что известно о «Милтоне» и как он поведет себя дальше. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, сначала предполагалось, что ураган «Милтон» достигнет шестой, пока еще не существующей категории по шкале Саффира — Симпсона, тем не менее он снизил свою интенсивность по достижении суши.

Метеоролог добавил, что в ближайшие час–два «Милтон» покинет Флориду и уйдет в океан, где прекратит свое существование, а власти будут вынуждены разгребать последствия.

Ранее синоптик Ильин спрогнозировал повторение урагана «Милтон» в США до конца года.