Метеоролог Вильфанд считает ураган «Милтон» необычным

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ураган «Милтон» уже ослабевает, на данный момент его скорость составляет 30 м/с. Об этом сообщают «Известия».

Он уточнил, что необычность указанного урагана заключается в том, что, как правило, подобные тропические циклоны формируются в течение пяти-шести дней, а «Милтон» за сутки вырос с первой степени опасности до пятой.

По мнению синоптика, ураган «Милтон» необычен и тем, что шел с запада на восток, а обычно тропические циклоны двигаются наоборот.

Ранее стало известно, как ураган «Милтон» повлияет на погоду в России.