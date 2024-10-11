Стало известно, как ураган «Милтон» повлияет на погоду в России

Обрушившийся на США ураган «Милтон» оставил после себя огромное количество разрушений и человеческих жертв, после чего вышел в Атлантический океан.

Однако стоит отметить, что ураган, которому пророчили 6-ю категорию (хотя существует всего пять по шкале Саффира-Симпсона), на суше достиг лишь 3-й категории.

О том, какие российские регионы могут ощутить на себя удар этого урагана, в интервью изданию Kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, отголоски ураган могут ощутить на севере Скандинавии и на севере России, в Мурманской области. В этих местах возможно усиление ветра и сильные осадки, но это уже не ураганная мощь.

Но есть один момент, который вызывает беспокойство у синоптиков. Это ураган «Лесли», который идет от берегов Африки. 15-16 октября он сблизится с «Милтоном», и тогда либо будет что-то невиданное, либо, они погасят друг друга, за этим нужно следить, заключила собеседница издания.

Ранее сообщалось о том, что ураган в Подмосковье снес вышку сотовой связи и повалил дерево на остановку.