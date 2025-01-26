Между грузинскими боевиками в зоне СВО произошла смертельная перестрелка

В зоне спецоперации ликвидирован наемник из Грузии «Гиги» Гнолидзе, уроженец Гори. В ходе перестрелки его убил собственный командир. Об этом пишет Rg.ru со ссылкой на военного эксперта Бориса Рожина.

По данным военного обозревателя, боец состоял в тбилисском отряде наемников под командованием Гочи Хоравы. Его семья военного обвинила в смерти Гиги. Они заявляют, что наемника убили в ходе перестрелки, а смертельный выстрел произвел как раз командир, который вызывал подчиненного на «мужской разговор».

Изначально Хораву в ходе беседы унизили и обвинили в преступлениях, а затем сильно избили. Желая отомстить командир напал на подчиненных с пистолетом, что привело к ликвидации одного боевика и ранению второго.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ рассказал о встрече с украинской девочкой, ждавшей освобождения Курахово.