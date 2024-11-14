Между Крымом и Запорожской областью приостановлены все грузовые ж/д перевозки

Грузовое железнодорожное сообщение между республикой Крым и соседней Запорожской областью в настоящее время временно не производится. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса Запорожья.

Сообщается, остановка грузового движения между обоими регионами связано с недавним обрушением автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма.

«Восстановить сообщение предполагается в течение суток, сразу после завершения разбора обрушившегося моста на территории Крыма», — отметили в ведомстве.

В Минтрансе Запорожской области добавили, что рисков долгосрочной остановки грузового ж/д движения нет. Там также напомнили, что пассажирские поезда следованием в Ростов-на-Дону не ходят из Крыма через Донбасс и Новороссию.

Ранее сообщалось, что из-за сильно нагруженной фуры автомобильный мост над железнодорожной веткой Джанкой — Маслово не выдержал, и произошло обрушение. На месте инцидента до сих пор работают сотрудники экстренных служб. В ходе ЧП пострадали два человека, они были спешно госпитализированы.