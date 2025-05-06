Ми-8 с 22 пассажирами на борту совершил аварийную посадку на Чукотке

Вертолет Ми-8, выполнявший рейс с 22 пассажирами на борту, совершил аварийную посадку в Анадыре на Чукотке. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, во время полета на воздушном судне сработал датчик падения давления масла. По этой причине командир вертолета принял решение отключить один из двигателей. Это позволило уменьшить риск серьезных повреждений и обеспечить безопасную посадку.

После отключения второго двигателя вертолет смог самостоятельно приземлиться без повреждений. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Расследование инцидента находится под контролем прокуратуры. Свою проверку также организовала Магаданская транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что полет самолета из Санкт-Петербурга в Астрахань прервали из-за инфаркта у пассажирки.