МИД: о пострадавших из-за падения самолета DHL в Литве россиянах не сообщалось

Информации о пострадавших россиянах в результате падения самолета DHL в Вильнюсе не поступало. Об этом сообщил ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России через свой телеграм-канал.

25 ноября в утренние часы воздушное судно потерпело аварию в литовской столице, вблизи аэропорта Вильнюса, упав на жилой дом. В разбитом самолете находились четыре человека, из которых трое получили травмы, а один, к сожалению, не выжил.

Ранее сообщалось, что пассажиры летевшего из Сочи в Анталью российского борта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который загорелся во время жесткой посадки в аэропорту, пишут коллективный иск на указанного авиаперевозчика.