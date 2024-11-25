Пассажиры загоревшегося в Анталье SSJ-100 пишут коллективный иск на авиакомпанию

Пассажиры летевшего из Сочи в Анталью российского борта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который загорелся во время жесткой посадки в аэропорту, пишут коллективный иск на указанного авиаперевозчика, передает телеканал РЕН со ссылкой на одну из путешественниц.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье вечером, 24 ноября, с бортом Sukhoi Superjet 100-95LR, летевшим по маршруту «Сочи — Анталья». По данным авиационного портала HavaSosyalMedya, возгорание произошло на воздушном судне во время посадки. Турецкие власти на время тушения пожара закрыли для доступа взлетно-посадочную полосу аэропорта Антальи.

Как рассказала собеседница журналистов, никаких удобств им в аэропорту предоставлено не было. Максимум — дали по бургеру и всё. Ни гостиницы, ни комфортного зала ожидания, ни даже бутылки воды.

«Три часа сидим в аэропорту, дети маленькие — тоже. Ждем вещи, которые нам никак не могут принести. Информации — никакой, как будто ничего не случилось», — рассказала одна из пассажирок.

В иске пассажиры потребовали, чтобы им перевозчиком была оказана «должная поддержка». Также пассажиры указывают на тот факт, что им во время ЧП пришлось надышаться угарным газом.

Сейчас пассажиры сидят в обычном зале ожидания в аэропорту Антальи и ждут резервный борт. Когда именно его подадут, информации нет.

Ранее сообщалось, что пожар на Sukhoi Superjet 100-95LR, летевшем по маршруту «Сочи — Анталья», потушен. Все летевшие на борту 79 пассажиров спасены, никто не пострадал.