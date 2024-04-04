Базы Северо-Атлантического альянса, которые станут располагаться на украинской территории, будут гореть примерно так же, как сгорел Яворовский полигон. Такое мнение высказал замглавы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко. Эту точку зрения он озвучил во время интервью RT.

Грушко напомнил, что представители НАТО уже пытались тренировать украинскую армию на Яворовском полигоне. Это не закончилось ничем хорошим ни для ВСУ, ни для альянса. Полигон был уничтожен, здания сгорели. Та же участь постигнет и другие базы НАТО, если их решатся построить на Украине.

«Гореть будут эти базы. Это законная цель абсолютно», - указал он.

По утверждению дипломата, удары будут наноситься удары как по учебным центрам, так и по базам, созданным для ремонта западной техники. Все такие объекты будут выявлять и уничтожать.

Ранее представитель российской дипломатии Полянский заявил, что РФ поддерживает вступление Палестины в Организацию Объединенных наций. Она подала заявку по этому поводу 10 лет назад, но ее регулярно блокируют, поэтому она все это время находится в подвешенном состоянии.