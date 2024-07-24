МИД РФ: россиян успели спасти с утонувшего судна в Атлантическом океане

Мария Захарова, официальный представитель российского министерства иностранных дел, утверждает, что никто из россиян не пострадал при катастрофе с рыболовецким судном, которая произошла рядом с Фолклендскими островами. Видео с ее рассказом появилось на сайте МИД РФ.

Ранее появились сведения, что недалеко от Фолклендских островов затонуло норвежское рыболовецкое судно, в экипаж которого входили россияне. Уже известно о восьми погибших рыбаках, еще пять числятся пропавшими без вести, а 13 были спасены пришедшими на выручку судами. Среди погибших нет граждан России.

«По предварительной информации, российские граждане, находящиеся на борту норвежского рыболовецкого судна, затонувшего возле Фолклендских островов, не пострадали», - указала Захарова.

До этого пресса уже сообщила, что в южной части Атлантики на дно ушла шхуна под названием Argos Georgia. Часть экипажа во время кораблекрушения успела сесть в спасательные шлюпки.