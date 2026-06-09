Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила серию атак на гражданские поезда в Крыму, назвав произошедшее преднамеренными ударами по мирной инфраструктуре. Об этом пишет « Московский Комсомолец ».

По словам дипломата, действия Киева являются грубым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает атаки на гражданские объекты и мирное население.

Захарова заявила, что подобные удары свидетельствуют о неспособности украинской стороны изменить ситуацию на фронте военными методами. Она также обвинила западные страны в поддержке Киева и формировании у украинских властей «чувства безнаказанности».

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили о нескольких инцидентах на железной дороге, включая атаку на поезд «Москва — Симферополь», где погиб помощник машиниста, а также удары по составам в Джанкое и на маршруте «Азовское — Керчь».

МИД РФ подчеркнул, что все причастные к атакам будут установлены и привлечены к ответственности. Кроме того, российская сторона призвала международные организации и мировое сообщество дать публичную оценку произошедшему.

В ведомстве отметили, что отсутствие реакции на подобные инциденты Москва рассматривает как фактическое игнорирование ударов по гражданской инфраструктуре.

Ранее стало известно, что выдавший ордер на «арест» Путина прокурор МУС временно отстранен.