Никак не успокоятся: на Украине хотят ввести насильственную мобилизацию

Депутат и медик ВСУ Алина Михайлова призвала провести мобилизацию насильственными методами. Об этом она заявила в интервью украинскому телеканалу ТСН.

По ее словам, украинцы должны быть «бусифицированы», то есть принудительно посажены сотрудниками ТЦК в автобусы.

Михайлова подчеркнула, что якобы жители Украины не должны экстренно эмигрировать или давать взятку за отсрочку.

Ранее в Верховной Раде раскрыли, сколько Зеленский зарабатывает в год на ТЦК.